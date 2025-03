Internews24.com - Hien prova a dimenticare l’Inter: «Ora sono con la Nazionale, della sconfitta contro di loro non parlo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl difensore dell’Atalanta, Isak, si è espresso così sul suo momentostagione trasvedese e club dopo il KODopo larimediata con la suaSveziail Lussemburgo, il difensore dell’Atalanta, Isak, ha risposto brevemente alle domande di Gianlucadimarzio.com. Il centrale svizzero, accostato anche al mercato Inter per la prossima stagione, ha dribblato ogni tipo di domanda relativa allarimediata recentemente dai bergamaschi di Gian Piero Gasperinii nerazzurri di Simone Inzaghi. C’era infatti grande attesa per la sfida di domenica scorsa al Gewiss Stadium, considerata come uno sscudetto: la beneamata si è imposta con un secco 0 a 2 con le reti di Carlos Augusto e di Lautaro Martinez.PAROLE – «È un momento duro.