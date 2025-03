Liberoquotidiano.it - Hamilton pit stop fiasco, Leclerc superato: Ferrari, finisce malissimo a Shanghai. E nel box...

Alle McLaren vittoria e dominio. Allesolo le polemiche (interne). Oscar Piastri trionfa nel GP di Cina con una gara impeccabile, regalando al suo team una vittoria schiacciante. L'australiano ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris, completando una doppietta in arancione papaya. Sul podio anche George Russell con la Mercedes. Le Rosse, invece, non brillano: Charlesè quinto,nel finale da Max Verstappen sulla sua Red Bull, mentre Lewischiude sesto dopo un secondo pitinefficace. Protagonista di un contatto al via conche ha danneggiato l'ala anteriore del monegasco, il britannico ha anche ricevuto un ordine di scuderia per lasciar passare il compagno di squadra al 21esimo giro, segno di una giornata difficile per l'ex Mercedes. Partenza movimentata e strategie decisive.