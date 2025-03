Sport.periodicodaily.com - Hamilton litiga ancora con Ferrari e viene squalificato

Oscar Piastri vince il Gran Premio di Cina 2025 e rilancia ufficialmente la sua candidatura al titolo mondiale di Formula 1. Il pilota australiano della McLaren domina dal semaforo alla bandiera a scacchi, partendo dalla pole position e tagliando il traguardo con oltre 10 secondi di vantaggio. Sul podio anche Lando Norris, secondo nonostante problemi ai freni, e George Russell (Mercedes), terzo grazie a una strategia ad una sola sosta.Ma a catalizzare l’attenzione mediatica èuna volta Lewis, protagonista di un nuovo scontro via radio con il suo ingegnereRiccardo Adami, culminato in un controverso ordine di scambio posizioni con Charles Leclerc. seguito da una clamorosa squalifica post-gara per entrambi i piloti-Leclerc: tensioni in pista e fuoriDopo un contatto tra Leclerc eal primo giro che ha danneggiato l’ala anteriore delladel monegasco, i due hanno proseguito in tandem per diversi giri, ma il ritmo di Leclerc era chiaramente migliore.