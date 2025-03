Liberoquotidiano.it - Hamilton e Leclerc, inferno dopo pochi secondi: Ferrari-choc, si scontrano a Shanghai | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Avvio al cardiopalma per laal Gran Premio di Cina di Formula 1, con Lewise Charlesche si toccano in curvarischiando grossissimo. Sul circuito dile due Rosse partono alla grande, superando di slancio la Red Bull del pluri-campione del mondo in carica Max Verstappen. Davanti, la McLaren di Oscar Piastri, dalla pole, tiene la prima posizione riuscendo a tenere a bada il compagno di squadra Lando Norris, con Russell terzo su Mercedes. Ma sono come detto, nelle immediate retrovie, a dare spettacolo e attirare le telecamere. Il britannico ex Mercedes, che sabato mattina ha vinto la Sprint Race (primo successo da quando è a Maranello) prima della doccia fredda delle qualifiche, duella con il compagno di squadra per guadagnare la posizione migliore.