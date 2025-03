Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Furiosa - A Mad Max Saga, Domenica 23 Marzo 2025

Leggi su Digital-news.it

23sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,- A Mad Max, il prequel di Mad Max: Fury Road diretto da George Miller. In un mondo post-apocalittico, la giovane, destinata a diventare l’imperatrice, viene rapita dalla banda di Dementus e coinvolta in un conflitto tra gruppi rivali, dove inizia la sua trasformazione in una combattente. Un’avventura adrenalinica che esplora le origini di uno dei personaggi più iconici della, con immagini mozzafiato e un ritmo incalzante. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, Grease - Brillantina, il leggendario musical con John Travolta e Olivia Newton-John.