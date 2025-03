Cityrumors.it - Guerra Ucraina-Russia gli ultimi aggiornamenti: iniziati i colloqui a Riad, a Washington non piace il piano della UE, sono ripresi i bombardamenti

Quella di oggi potrebbe rivelarsi una giornata cruciale per il futuro a breve del conflitto tra Mosca e Kiev con la concreta possibilità ancora in piedi di una tregua tra le partiintensi nella notte isulla capitaleda parte dell’esercito russo e lo stesso presidente Zelensky con un post su Telegram ha affermato che soltanto questa settimanastate lanciate più di 1.580 bombe aeree teleguidate, oltre a circa 1.100 droni d’attacco e 15 missili di vario tipo. Laquindi è ripresa intensa dopo la pausa per la visita del presidente ucraino negli Stati Uniti e in Europa nel tentativo di trovare una linea guida comune che possa portare almeno a una tregua.glitra Usa e, anonilUE,– Cityrumors.