Gualtieri: "Roma e i romani vogliono bene a Papa Francesco"

“È una grande gioia. Vedete quante persone ci sono.e inie sono tutti felici di vederlo dimesso dall’ospedale, dopo una prova così impegnativa. È stata un’emozione vederlo”. Così il sindaco di, Roberto, parlando dal piazzale del Policlinico ‘Gemelli’, dove il pontefice aveva appena salutato i fedeli prima di essere dimesso.“Io sono qui per portare l’affetto e la vicinanza di tutta la città”, continua il primo cittadino, che sottolinea come sia “uneccezionale a cui tutti vogliamo tanto”. “Ha anche parlato, è stato emozionante, una grande emozione. Permettetemi di ringraziare lo staff medico del ‘Gemelli’ per il lavoro straordinario che hanno fatto. Un grandissimo dono pere per tutto il mondo”, ha concluso