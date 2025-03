Ilgiorno.it - Gravissimo incidente nella galleria di Pusiano, 2 morti e 5 feriti: “Una scena drammatica”

Como – Due uomini di 42 e 43 anni sonoin unavvenutonotte tra sabato e domenicatrae Eupilio, in provincia di Como. Altre cinque persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Secondo una primissima ricostruzione, due auto si sono schiantate coinvolgendo anche una terza macchina. I soccorsi L’allarme è arrivato all’Agenzia regionale di emergenza urgenza alle 2.13 e, vista immediatamente la gravità della situazione, sono state inviate sul posto quattro ambulanze e quattro automediche, partite da Erba, Canzo, Grandate e Lipomo.rio “drammatico” Lorio che si è presentato ai soccorritori era “drammatico”, alcuni dei veicoli erano accartocciati e per alcuni degli occupanti non c’è stato nulla da fare. Il traffico era completamente bloccato e sul posto i Vigili del fuoco hanno faticato per estrarre i corpi deie deidalle auto: le operazioni sono durate diverse ore.