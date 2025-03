Laprimapagina.it - Grave incidente sul raccordo Perugia-Bettolle: possibile attraversamento di un cinghiale all’origine dello schianto

Nella notte, poco dopo le 3, i Vigili del Fuoco disono intervenuti per unstradale sul, nel tratto compreso tra le uscite di Magione e Mantignana. L’potrebbe essere stato causato dall’improvviso di un, investito da uno dei veicoli coinvolti.Due le auto coinvolte: una di queste si è ribaltata. La conducente del veicolo capovolto ha riportato ferite lievi ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale per accertamenti. Gli occupanti dell’altra vettura, invece, sono rimasti illesi.Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale diper i rilievi, il personale del 118 e l’ANAS per la gestione della viabilità.