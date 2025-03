Notizieaudaci.it - Grant Paterson ferito nel crollo della palazzina a Roma: ‘Una bella settimana se non vengo ucciso’

Leggi su Notizieaudaci.it

Il boato fortissimo e ladi tre piani che in pochi istanti si sgretola. Tragedia sfiorata stamattina nel quartiere Monteverde a. Erano le 8:45 circa quando si è verificata un’esplosione in uno degli edifici del cosiddetto ‘casermone’ di via Vitellia, una struttura del ‘600 che affaccia su Villa Pamphili. Il 54enne scozzese estratto dalla macerie delIn pochi istanti laè crollata davanti agli occhi increduli di chi passeggiava al parco e un turista è rimasto sotto le macerie. È stato estratto vivo poco dopo dai vigili,, 54enne scozzese. Il turista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio con traumi alle gambe e ustioni sul 70% del corpo.aveva postato l’ultima fotosua vacanzana proprio il pomeriggio di sabato 22 marzo.