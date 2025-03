Romatoday.it - Grant Paterson, chi è l'uomo salvato dai soccorritori dopo il crollo di una palazzina a Monteverde

Leggi su Romatoday.it

L'estratto vivo dalle macerie dellacrollata tra via Foà e via Vitellia asi chiama, ha 54 anni ed è un cittadino scozzese. È lui che ihannopoche orel'esplosione avvenuta questa mattina, domenica 23 marzo, all'angolo con via.