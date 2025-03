361magazine.com - Grande Fratello, un aereo per Shaila provoca turbolenze

Leggi su 361magazine.com

, un messaggioperGattain Casa, ecco cosa è emersoGatta continua a lottare fino alla fine per poter conquistare un posto tra i finalisti. La nuova edizione del reality show ha preso il via il 16 settembre e si sta per concludersi. La semifinale andrà in onda domani sera dove verranno eletti nuovi finalisti mentre lunedì 31 marzo andrà in onda la finale.Leggi anche, Zeudi riceve informazioni dall’esterno: il gesto dei fanUn nuovo messaggioper la ballerina scombussolaNelle ultime ore un messaggioperha portatoin Casa. I fan hanno pensato ad una frase che resta:“S ?? FINALSTA E RELAZIONE NESSUNA CONNESSIONE”.Javier è stato il primo inquilino a vedere il messaggioe con l’iniziale “S” ha pensato subito aGatta.