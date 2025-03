Notizieaudaci.it - Grande Fratello, Shaila e Lorenzo nel mirino del web per un gesto scaramantico

Leggi su Notizieaudaci.it

Nel passato delnon sono mancati episodi controversi legati a gesti e riti scaramantici, spesso sfociati in discussioni accese e richieste di provvedimenti disciplinari. Anche nell’edizione 2025, segnata da tensioni e conflitti, non è mancata una polemica su questo tema. Protagonisti dell’episodio sono statiSpolverato eGatta, già al centro di altre discussioni, per unritenuto inopportuno nei confronti di Helena Prestes.La collana rotta e la paura del malocchioGiovedì notte, dopo un’accesa discussione con un’altra concorrente,Gatta si è sfogata conSpolverato. Durante la conversazione, ha notato che la sua collana con un ciondolo portafortuna si era rotta. “Oddio, mi si è rotta la collana, questa allora mi ha protetto dal malocchio.