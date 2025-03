361magazine.com - Grande Fratello, Federica e Stefano rispondono ai fan: le rivelazioni

Leggi su 361magazine.com

alle domande e curiosità dei fan. Ecco cosa emerge dai socialsono diventati una coppia durante questa nuova edizione del reality show. I due ex concorrenti si sono conosciuti a Temptation Island doveaveva partecipato in qualità di fidanzata con Alfonso d’apice mentreè stato un tentatore. La storia d’amore traprosegue a gonfie vele E in questa nuova giornata, sono in viaggio per un nuovo progetto lavorativoLeggi anche, un aereo per Shaila provoca turbolenzeEcco cosa è emerso dalle loro dichiarazioniDurante il viaggio i due ex concorrenti hanno deciso di rispondere alle domande e curiosità dei loro fan. Un utente chiede: “Da quando siete usciti dal Gf avete avuto una crisi?”,replica: “Certo è normale avere avuto una crisi.