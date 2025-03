Anticipazionitv.it - Grande Fratello, duro gesto di Tommaso Franchi contro Alfonso Signorini: il motivo

Leggi su Anticipazionitv.it

, eliminato di recente dal, è tornato al centro dell’attenzione per unnei confronti di. Il comportamento del compagno di MariaVittoria Minghetti non è passato inosservato. Il giovane, dopo aver lasciato la casa più spiata d’Italia, ha acceso subito i sospetti di tensioni mai emerse fino a quel momento.rompe il silenzio con unsocialAd accorgersi per primo delè stato Amedeo Venza, esperto di gossip, che lo ha segnalato ai suoi follower tramite le Instagram Stories. “ha smesso di seguire Affonsoooo! A breve sapremo anche i motivi reali!”, ha scritto Venza, sollevando un’onda di curiosità tra i fan del programma.Ildidopo il: parla anche Deianira MarzanoA confermare l’accaduto ci ha pensato anche Deianira Marzano, che ha rilanciato la notizia sul suo profilo.