361magazine.com - Grande Fratello, dagli amori alle antipatie: i gieffini rivivono i momenti clou dentro la casa

Ricordi ed emozioni alche sta per spegnere le luci delladopo sei mesi di messa in onda Ilsta per terminare. Presto si spegneranno le luci dellae sarà decretato il vincitore o la vincitrice di questa edizione durata ben sei mesi. In queste ore le emozioni degli inquilini non mancano. Sono nati, amicizie e anche. Alcunisi sono radunati in giardino e hanno ripercorso ipiù belli vissuti durante questi sei mesi.Lorenzo e Shaila hanno ricordato emozionati il loro viaggio in Spagna con Lorenzo che divertito ricorda quando ha fatto credere a Shaila che uno tra loro due stava per essere eliminato e invece di lì a poco sarebbero partiti per la Spagna dove è esplosa la passione e l’innamoramento tra i due.Giglio racconta a Chiara, che è entrata in gioco dopo, come durante la loro settimana in Spagna gli altri inquilini passassero il tempo a controllare il tugurio convinti che i due si trovassero lì.