Grande Fratello arrivano messaggi esterni in giardino | interviene la produzione

La Casa delè stata teatro di eventi inaspettati che hanno catturato l’attenzione sia dei concorrenti che del pubblico. Due distinti episodi hanno visto l’arrivo di, provocando reazioni immediate da parte della. Questi avvenimenti sollevano domande sulla gestione delle comunicazioni non autorizzate nel reality. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è accaduto.Un aereo per Mariavittoria: il gesto di Tommaso FranchiIn mattinata, un aereo ha sorvolato la Casa esibendo uno striscione dedicato a Mariavittoria Minghetti. Il mittente, Tommaso Franchi, ex concorrente recentemente eliminato, ha voluto manifestare il suo affetto con ilo: “Sei il mio 1/4 d’ora, Tommy”. Il riferimento al “quarto d’ora” ha suscitato curiosità tra i fan, ipotizzando un significato personale tra i due.