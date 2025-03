Sportnews.eu - Gran Premio di Shanghai, delusione Ferrari, Leclerc svantaggiato dal contatto alla partenza

dein casadopo la gara di, Charlesha pagato l’errore commesso.Dopo ildi Cina c’èdein casa. Il podio conquistato per la Sprint Race da parte di Lewis Hamilton aveva creato false aspettative, poi naufragate già durante la Sprint di sabato. In gara, infatti, si sono riscontrate le stesse dinamiche, con le dueall’inseguimento di Mercedes, Red Bull e ovviamente McLaren, avversari troppo veloci e perfetti.Lanei box (Sportnews.eu)Oscar Piastri questa volta ha beffato tutti, nelle qualifiche è stato eccezionale, e in gara ha dimostrato di poter competere con Lando Norris per il posto di primo pilota della scuderia di Woking. Piastri e Norris inde forma, George Russell strepitoso, sta dimostrando una crescita enorme, portando la Mercedes a livelli stellari.