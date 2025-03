Sport.periodicodaily.com - GP di Cina F1: Oscar Piastri domina e conquista la vittoria, doppietta McLaren con Norris secondo

Formula 1, GP2025 –trionfa con una prestazione impeccabile al Gran Premio di, regalando allauna straordinariainsieme a Landoal traguardo. Sul podio anche George Russell, che conferma il suo ottimo momento con un altro terzo posto consecutivo.Il pilota australiano, partito dalla pole position, ha gestito alla perfezione la gara grazie a una strategia intelligente e a un’efficace gestione degli pneumatici. È il terzo successo in carriera perin Formula 1, mentre laraggiunge quota 50 doppiette nella sua storia, riaffermandosi come team da battere in questa stagione.Classifica GPF1 2025 – Top 10:)Lando)George Russell (Mercedes)Max Verstappen (Red Bull)Charles Leclerc (Ferrari)Lewis Hamilton (Ferrari)Esteban Ocon (Haas)Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)Alexander Albon (Williams)Oliver Bearman (Haas)Gara intensa con colpi di scena e strategia protagonistaLa corsa ha visto un ottimo avvio per i due, conche ha chiuso Russell alla partenza, permettendo adi guadagnare terreno.