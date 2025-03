Terzotemponapoli.com - Gp della Cina, doppietta McLaren

Il Gpdi Formula 1 ha visto le prime sei posizioni di gara esattamente come le posizioni di partenza dopo le prove. Poche emozioni davvero. Vince dunque Oscar Piastri, davanti al compagno di squadra Norris a dimostrazione del dominio annunciato.Gp, valgono gli ordini di scuderiaLa gara è tutta una questione di ordini di scuderia, gestione delle gomme, strategia e la partenza. Le due Ferrari partono bene; Hamilton e Leclerc riescono a guadagnare la posizione su Verstappen. È l’unica emozione dei primi giri con il gruppo compatto con le vetture a due secondi l’una dall’altra. La paura di tutti i team infatti era legata all’usura delle gomme: pochi attacchi, quindi, e aria pulita per non alzare temperature. Hamilton è il primo (ed unico) a provare a cambiare le carte in tavola con una prima sosta anticipata e addirittura un secondo cambio gomme, unico a farlo tra quasi tutti i piloti in pista.