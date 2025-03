Gp della Cina di F1 è disastro Ferrari | Leclerc e Hamilton squalificati Ecco il verdetto

Leggi su Ilfaroonline.it

Squalifica per Charlese Lewisnel Gpdi oggi 23 marzo eper la, che resta a mani vuote dopo la seconda gara del Mondiale. Ladel pilota monegasco, che ha chiuso al quinto posto a Shanghai, è risultata infatti un chilogrammo più leggera rispetto al minimo consentito: le misurazione del post gara hanno evidenziato un peso di 799 kg.ha iniziato male la giornata, con un contatto in partenza con Lewis. Alla fine, anche la vettura dell’inglese è finita sotto investigazione a causa dell’eccessiva usura del fondo:sfavorevole anche in questo caso. Entrambi i piloti sono stati convocati dai commissari ed è arrivata la squalifica.La Fia ha spiegato la situazione in un comunicato ufficiale, dove rivela di aver effettuato varie misurazioni e che il pesodial terminegara non rispetta i limiti consentiti.