Rompipallone.it - GP Cina, Leclerc e l’ammissione clamorosa: “Oggi lo è stato”

Leggi su Rompipallone.it

GP, arrivadi Charles: il pilota spiega cos’è accaduto in gara, da non credereCharlesha chiuso al quinto posto il Gran Premio di, ad oltre 20 secondi di distanza da Piastri che ha di fatto dominato senza alcun problema questa gara. Doppietta McLaren e Russell a formare il podio, poi Verstappen che ha superato nelle fasi finali della gara il monegasco che ha chiuso davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton.Già, il 44 non è mai riuscito ad avere un ritmo gara all’altezza, una situazione quasi inspiegabile vista la pole e la vittoria nella gara Sprint di ieri. E se Hamilton nel team radio con il suo ingegnere ha fatto da motivatore, come solo un capitano e leader sa fare,è apparso piuttosto deluso dall’esito della gara.“La gestione è stata difficile perché 30 punti sono tanti” ha ammesso il monegasco riferendosi ai punti di carico aerodinamico persi con il danneggiamento dell’ala anteriore al via, dopo contatto con Hamilton.