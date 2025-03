Lapresse.it - Gp Cina 2025, squalificate le Ferrari di Hamilton e Leclerc

Epilogo incredibile per laal Gran Premio delladi Formula 1, a Shanghai. Charles, arrivato 5° al traguardo, è stato squalificato per una macchina sottopeso di 1kg rispetto al regolamento. Ma squalificato anche Lewos, sesto, perché i commissari hanno riscontrato un fondo della monoposto troppo consumato. La decisione è stata comunicata dalla Fia. Squalificato anche Pierre Gasly su Alpine. Nel comunicato della Formula 1 si legge che dopo la garaè stato convocato dagli steward per presunte violazioni dell’articolo 4.1 del Regolamento tecnico, una sezione relativa al peso delle vetture. In un rapporto del delegato tecnico della Fia F1 Jo Bauer, è stato rivelato che la vettura dipesava esattamente 800 kg dopo il suo ritorno ai box, il peso minimo richiesto dalle suddette normative.