' Gormiti - The New Era Game' il progetto dedicato all' ambiente | la 3D della Camelia Matatia si qualifica per la finale

Forlitoday.it - 'Gormiti - The New Era Game', il progetto dedicato all'ambiente: la 3°D della Camelia Matatia si qualifica per la finale

Leggi su Forlitoday.it

Gli studenti3°D dell'istituto comprensivo 8 '' di Forlì saranno il 28 maggio al Palatriccioli di Jesi per la fasedeleducativo- The New Eraalla raccolta differenziata, al risparmio idrico, all’economia circolare e alla lotta.