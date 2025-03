Bergamonews.it - Gorle, l’ex sindaco Filisetti: “La soluzione è sovracomunale, si pensi alla Penetrante da Est. Serve collaborazione”

. Riceviamo e pubblichiamo la lettera deldiMarcoriguardo la chiusura dei varchi d’accesso al paese nell’ambito della sperimentazione trimestrale voluta dall’amministrazione Testa.Cortese Direttore,con riferimentopolemica in corso a seguito dei provvedimenti assunti dall’attualediin merito ai divieti di transito sulle strade di accesso al paese da Ranica e da Torre Boldone Martinella, ed all’incontro in Regione Lombardia disertato dello stesso, mi consenta alcune considerazioni assunte ancheluce della esperienza naturata come precedentedel medesimo paese.Premesso che le strade pubbliche sono, per definizione, destinate all’uso generale della collettività (art. 2 del Codice della Strada) e per questo appartengono al Demanio (sono cioè soggette al dominium della Comunità in quanto destinati ad un uso diretto dei cittadini) e non al Patrimonio dell’Ente titolare della strada, un punto cruciale è stabilire se una limitazione al transito attiene ad una strada che – pur essendo “comunale” dal punto di vista formale e giuridico – rivesta una funzione di collegamento significativa tra arterie di “rango superiore” e quindi con potenziale interesse per un’utenza più ampia.