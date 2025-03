Oasport.it - Golf, Mansell conquista il primo titolo in carriera al Singapore Classic. Laporta il migliori tra gli azzurri

Prima vittoria sul Dp World Tour per l’inglese Richard. Il 29enne britannico, n.243 del mondo nonchè 94esimo in Race to Dubai, ha fatto suo il(2,5 milioni di dollari di montepremi e 3.500 punti R2dr), torneo che è stato limitato a 3 giorni a causa delle condizioni meteo avverse nella prima giornata di gara., grazie ad un -6 odierno (uno deiscore della domenica) ha messo dietro tutti quanti e agguantato la prima posizione a -16 sul totale con uno score complessivo di 68-66-66. Solamente 3 i bogey per lui in questa settimana di. Dietro di lui, ad appena un colpo di distanza, il giapponese Keita Nakajima (-15). Si dividono invece il 3º posto il francese Adrien Saddier e il nordirlandese Tom McKibbin, entrambi a -14. Continua anche il buon momento del cinese Haotong Li, vincitore del Qatar Masters e qui 9º insieme allo scozzese Robert McIntyre a -11.