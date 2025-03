Ilrestodelcarlino.it - Goldengas, arriva il Ferentino per la rivincita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Match cruciale quello di oggi alle ore 18 al PalaPanzini per laSenigallia che nella prima giornata di ritorno della seconda fase ospita il. La squadra laziale è l’unica ad aver battuto lain questa seconda fase: era la prima giornata, Senigallia fu a lungo avanti prima di perdere nel Lazio 81-78 ma da allora sonote ben cinque vittorie consecutive. Striscia ancora aperta che ha portato la squadra di coach Gian Marco Petitto in testa al girone Play-In Out con 22 punti, assieme al Val di Ceppo, che però è davanti per gli scontri diretti. Poco cambia perché comunque le prime tre delle dodici partecipanti si salveranno direttamente e al momento laha quattro punti di vantaggio sul gruppo delle quarte, tra cui c’è anche il: chiaro dunque che un successo nel match di oggi, magari pure ribaltando la differenza canestri, metterebbe una ulteriore ipoteca sulla permanenza dei biancorossi in serie B Interregionale, visto che dopo il match di domani mancheranno soltanto cinque partite alla fine.