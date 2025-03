Internews24.com - Gol Calhanoglu, il regista nerazzurro è infallibile dal dischetto anche in nazionale! La sua rete che sblocca Ungheria Turchia – VIDEO

di RedazioneGol, ildalin! La suainHakanci ha preso gusto e va in golin questa sosta nazionali con la sua! È sua ladello 0 ad 1 che hato: Hakan è implacabile dal! Ennesimo calcio di rigore trasformato daldell’Inter che conferma il suo ottimo momento di forma dopo una stagione travagliata per via di diversi infortuni muscolari.?? GOAL: Hakan Çalhano?lu?? Hungary 0-1 Türkiye ??pic.twitter.com/ViFaC2zURv— Goals Xtra (@GoalsXtra) March 23, 2025 Questo ildellarealizzata del centrocampista e capitano dellaturca. Arrivano puntualmentei complimenti social da parte dell’Inter per larealizzata dal proprio calciatore.