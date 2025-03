Internews24.com - Gol Arda Guler, il gioiello del Real Madrid raddoppia in Ungheria Turchia: l’Inter osserva e prende appunti! – VIDEO

di RedazioneGol, ildelinin chiave mercato! –va in gol ine accende ancora di più i riflettori che i dirigenti del calciomercato Inter avevano puntato su di lui nelle ultime settimane. Per via del poco spazio trovato in questa stagione al, si sono alimentate le voci su una possibile cessione del calciatore turco per la prossima estate e il club nerazzurro sembrerebbe essere tra i più interessati al suo eventuale acquisto.GOAL FOR TURKEY!! WHAT A PLAYER pic.twitter.com/EInTo2iXcI— Dr Yash ? (@YashRMFC) March 23, 2025 Dopo il gol, il giovane trequartista delsi è volutore una personale rivincita andando a zittire, faccia a faccia, Dominik Szoboszlai, col quale aveva avuto un battibecco anche in una precedente sfida tra le due nazionali.