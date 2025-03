Gli ultimi commenti di Erling Haaland suggeriscono il destino di Man City mentre il club attende il verdetto con 130 accuse

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:La stagione di Manchesterè stata turbolenta sia dentro che fuori dal campo.la squadra di Pep Guardiola ha lottato per aggiungere alla loro vittoria della comunità di inizio stagione, ilè anche impigliato in una battaglia legale di alto profilo per presunte violazioni finanziarie.La Premier League ha accusatodi 130 violazioni delle normative finanziarie che durano dal 2009 al 2018, con ilprevisto questa primavera.Le potenziali conseguenze vanno da sanzioni finanziarie e detrazioni di punti allo scenario peggiore, espulsione dalla lega.Nonostante l’incertezza legale, glidiindicano che il Manchesterrimane ottimista su una risoluzione favorevole.L’attaccante norvegese, che ha firmato un contratto da nove anni e mezzo all’inizio di quest’anno che estende il suo soggiorno fino al 2034, ha espresso piena fiducia nella leadership del