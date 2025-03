It.insideover.com - Gli oppioidi indiani che devastano l’Africa

Avete presente la crisi del fentanyl negli Stati Uniti, che sta uccidendo decine di migliaia di persone ogni anno? Ebbene, sappiate che in Africa è in corso un’emergenza simile, che, nel silenzio generale del mondo intero, rischia di provocare una catastrofe ancora più grande di quella americana, considerando le scarse risorse a disposizione dei Paesi del continente. Un’inchiesta della Bbc Eye ha rivelato che un’azienda farmaceutica indiana produce senza alcuna licenzaaltamente assuefacenti e li esporta illegalmente in Africa occidentale, dove sta provocando una grave crisi sanitaria in Ghana, Nigeria e Costa d’Avorio. I riflettori sono puntati su Aveo Pharmaceuticals, con sede a Mumbai, che produce una gamma di pillole con diversi marchi e confezionate in modo da sembrare medicinali legittimi.