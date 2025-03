Movieplayer.it - Giurato numero 2: ecco perché è il blu-ray perfetto per le suggestioni del cinema di Clint Eastwood

Leggi su Movieplayer.it

Il legal movie diè arrivato in homevideo con il blu-ray targato Warner, un prodotto capace di trasmettere con la sua qualità audio-video tutte le atmosfere e i dilemmi morali al centro del film. Peccato per l'assenza di extra. Un legal movie intenso e appassionante, un film sui dilemmi morali, sul senso di innocenza e di colpevolezza, sulle storture del sistema giudiziario americano. Ma soprattutto un film di2 richiama chiaramente i temi preferiti del celebre attore-regista, che tra un paio di mesi compirà 95 anni e che potrebbe essere ormai prossimo al ritiro. Anche se visto questo suo ultimo film, continuiamo tutti a sperare di no. Insi avvale di un ottimo cast, a partire da Nicholas Hoult e Toni Collette, per raccontare la storia di Justin Kemp, che .