Calciomercato.it - Giuntoli e Motta via, Juve “in mutande”

Thiagovicinissimo al passo d’addio, ma nell’ambiente bianconero viene messa fortemente in discussione anche la posizione di: parere durissimoGli ultimi aggiornamenti provenienti da Torino sembrano indicare l’avvicinamento del momento del ribaltone in casantus. Thiagoprossimo al capolinea con Igor Tudor scelto al suo posto, l’ufficialità potrebbe già arrivare entro l’inizio della settimana.via,“in” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)La candidatura del tecnico croato ha superato quella di Roberto Mancini, nelle preferenze e nelle riflessioni della dirigenza bianconera. Che in questi giorni hanno portato all’idea di accelerare la separazione dall’attuale allenatore, se si poteva inizialmente pensare a una conferma almeno fino alla gara con il Genoa.