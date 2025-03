Calciomercato.it - Giuntoli contro Thiago Motta: la frase choc che ha portato all’esonero

La presa di posizione non si è fatta attendere e rischia di tingere di giallo la vicenda: ecco cosa è successoMancano ormai solo i comunicati ufficialmente, ma ormai l’avventura dialla guida della Juventus è giunta al capolinea. La scelta della ‘Vecchia Signora’ è maturata nel corso degli ultimi giorni, subendo un’accelerata improvvisa nella tarda serata di ieri. Come mi avevamo anticipato in tempi non sospetti, Elkann aveva cerchiato in rosso un solo obiettivo per inaugurare il nuovo ciclo: Igor Tudor. E così è stato.: lache ha(LaPresse) – Calciomercato.itL’apertura convinta del tecnico croato ha poi velocizzato il da farsi. Tudor è atteso a Torino nelle prossime ore per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al Mondiale per club con opzione di rinnovo automatico in caso di piazzamento in Serie A utile a strappare il pass per la prossima edizione della Champions League.