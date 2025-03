Dilei.it - Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia genitori bis: è nato Michele

Leggi su Dilei.it

Fiocco azzurro in casa: è, il secondo figlio del frontman dei Negramaro e della scrittrice e sceneggiatrice. Una nuova grande gioia per i due, che nel 2018 erano diventatidi Stella. L’annuncio della nascita del bebè è arrivato su Instagram, dove il cantante ha pubblicato uno scatto con la manina del piccolo appena venuto al mondo.papà bis: èUna gioia immensa quella di, che è diventato papà per la seconda volta. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove il cantante dei Negramaro ha condiviso la prima foto del suo secondogenito, dalla quale si intravede la manina del piccolo. L’artista e la compagnahanno deciso di chiamare il loro bambino, dopo aver avuto la loro Stella, nata nel 2018.