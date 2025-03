Sport.quotidiano.net - Girone C. Villa Valle e Brusaporto si contendono i playoff

L’odierno programma della trentaduesima giornata delC di Serie D propone diversi motivi di interesse ai tifosi bergamaschi. Si passa dalla lotta per la salvezza, che coinvolge Caravaggio e Virtus Ciserano, al duello tutto orobico per conquistare un posto neitra. Proprio i gialloblù di Terletti, che navigano a tre lunghezze dagli spareggi post-season, saranno di scena a Ciserano, dove dovranno fare i conti con la voglia di salvezza dei rossoblù di Mussa, rilanciata in modo prezioso dal blitz vincente a Treviso. Motivazioni importanti su entrambi i fronti, che fanno ipotizzare una sfida aperta a qualsiasi risultato. Se la formazione virtusina è alla ricerca di punti per risalire posizioni in zona playout, il Caravaggio è deciso a compiere il passo in avanti che potrebbe aprire le porte verso la salvezza diretta.