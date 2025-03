Sport.quotidiano.net - Girone A. Il Renate non si ferma. Quarto per una notte battendo la Clodiense

Leggi su Sport.quotidiano.net

(Monza e Brianza)Terza vittoria consecutiva per il, che per unasale alposto in classifica in attesa delle sfide odierne di Albinoleffe e Trento, anch’esse a quota 50 punti in classifica. Per i nerazzurri di Foschi, dopo una stagione sull’altalena, si prospettano un playoff da giocare a mente sgombra. Ad un passo dalla retrocessione, invece, l’Unionche ieri sera a Meda ha riequilibrato nella ripresa una sfida aperta nel primo tempo dal gol di Spedalieri (nella foto) con un destro al volo sugli sviluppi di un corner battuto da Mastromonaco. Nella ripresa il pallino del gioco resta in mano alche sfiora il raddoppio col bel colpo di testa di De Leo di poco a lato. Al 20’ gli ospiti impattano. Spedalieri sgambetta Regonesi, l’arbitro indica il dischetto.