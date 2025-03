Sport.quotidiano.net - Girone A. Disco rosso col Vismara. Appignanese ancora sconfitta

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Melchiorri, Cenciarini, Bertuccioli, Morani (44’ st Matteucci), Palazzi, Del Pivo, Carnaroli (35’ st Mazzari), Pistola, Montanari (39’ st Amati), Gaudenzi (23’ st Harrach), Renzi (32’ st Vagnarelli). All. Fulgini.: Piergiacomi, Rapaccini (11’ st Marcolini), Fermani, Ghannaoui, Raffaelli, Brandi, Mongiello (25’ st Jayed), Gagliardini (29’ st Morresi), Tarquini (3’ st Zitti), Voinea, Carboni (32’ st Romanzetti). All. Cotica. Arbitro: Uncini di Jesi. Reti: 5’ Pistola, 28’ rig. Montanari Ilottiene la terza vittoria di fila contro il fanalino. La partita si mette subito sul binario giusto, al 5’ i pesaresi si portano in vantaggio con un tiro in diagonale in area di Pistola. Continua ad attaccare ilche si rende pericoloso al 20’ con Renzi che conclude in porta dopo una triangolazione con Gaudenzi, ma Piergiacomi è attento e rinvia di pugno.