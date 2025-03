Oasport.it - Giro di Catalogna 2025, chi parteciperà? C’è Pellizzari, Roglic il favorito

Leggi su Oasport.it

Tempo di classiche, ma anche spazio agli altri appuntamenti del World Tour di ciclismo. Da domani scatta ildi: non mancano in terra spagnola le stelle.L’uomo più atteso è sicuramente Primoz: lo sloveno della Red Bull – BORA – hansgrohe disputa la sua seconda corsa stagionale dopo la Volta ao Algarve.UAE Team Emirates – XRG come al solito piena di stelle: la coppia di capitani è formata da Adam Yates e da Juan Ayuso, di recente trionfatore alla Tirreno-Adriatico. Per la Visma Lease a Bike spazio all’altro Yates, Simon, che sarà accompagnato dallo statunitense Sepp Kuss. Da seguire anche Ben O’Connor (Team Jayco AlUla).In casa Italia spazio a Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) e alla coppia della Red Bull – BORA – hansgrohe, in appoggio di, formata da Giulioe Giovanni Aleotti.