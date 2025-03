Lanazione.it - Giro della Questura, il racconto di chi l’ha creata: ”Quante avventure in quarant’anni di sfide“

Lucca, 23 marzo 2025 – Nel giorno del, ritornano in mente, grazie alla memoria di uno dei fondatori di questa corsa, Angelo Pucci, aneddoti e curiosità. La prima è quella fondamentale, che hanno reso questa manifestazione un mito. Adesso è diventata una corsa vera e propria, incanalata come tale, con start, arrivo a Monte San Quirico, con tutti gli annessi e connessi. Prima, per circa 40 anni, ilera un luogo quasi metafisico: davanti a Porta Santa Maria c’era la Polizia di Stato e il nome traeva la sua radice da quel punto di riferimento. Ma senza definizione, come il punto, il piano o la retta nella geometria euclidea. Non era una gara, bensì un ritrovo per cicloamatori. Per decenni, infatti, chi aveva voglia di mettersi in gioco, con il sole o con il freddo, si recava in quel punto, il mercoledì pomeriggio e la domenica mattina e sapeva che qui avrebbe incontrato amici, conoscenti, magari il rivale di sempre con cui si aveva litigato al bar.