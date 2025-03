Ilrestodelcarlino.it - ’Giovanissimi’, spettacolo sugli sci

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grande successo per la gara di sci ‘Gran Premio Giovanissimi’ per la selezione regionale Marche della omonima manifestazione Nazionale. La gara riservata ai bambini e alle bambine nati negli anni dal 2013 al 2017 come ogni anno è stata organizzata dall’Associazione Maestri di Sci delle Marche con referente per la logistica, la maestra ascolana Alessandra Allevi, scelta dall’Associazione quale professionista e immagine della montagna Picena. Questi i vincitori per categoria: Matteo Wang e Angela Fontana (2013), Maria Beatrice Toccacelo e Matteo Caterina (2014), Viola Giuliani e Riccardo Camposanto (2015), Elena Tarulli e Andrea Sirocchi (2016), Allegra Pinto e Alessandro Gori (2017). Giovani promesse di questo sport di cui sentiremo sicuramente parlare ancora. Valerio Rosa