Quotidiano.net - Giornate Fai di Primavera: oltre 400mila visitatori celebrano il patrimonio culturale italiano

Nell'anno in cui il Fondo per l'AmbienteETS compie 50 anni, sabato 22 e domenica 23 marzoappassionatihanno scelto di partecipare alla 33/a edizione delleFai di, il più importante evento di piazza dedicato ale paesaggistico del nostro Paese. Una festa che si rinnova dal 1993 e che anche quest'anno, nonostante il maltempo che ha colpito diverse regioni d'Italia, ha visto centinaia di migliaia di persone organizzarsi per scoprire nelle grandi città così come in piccoli borghi 750 luoghi d'arte, cultura e natura in 400 località - molti dei quali insoliti e normalmente inaccessibili oppure poco noti - aperti per l'occasione grazie all'impegno e all'entusiasmo dei volontari di 350 Delegazioni e Gruppi Fai attivi in tutte le regioni e agli Apprendisti Ciceroni, giovani studenti - cittadini di domani - appositamente formati per narrare le meraviglie del loro territorio.