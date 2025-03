Giornalismo Oggiano Djf | Ia e piattaforme tra le sfide del futuro ma occhio alla qualità’

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Tra i temi e ledeldelc'è sicuramente l'intelligenza artificiale, ma non solo: per esempio, come essere sostenibili dal punto di vista economico sulle. Senza dimenticare il 'fermento' creativo, all'interno di questi ecosistemi, dove anche grazietecnologia rischiamo di fare tutti troppe cose simili". Così Francesco, .