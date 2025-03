Giorgia Meloni non ne può più di Salvini l’ultimatum al leader della Lega | O la smette o gli svuoto il partito

Leggi su Open.online

La pazienza diè al limite. Non nei confronti delle opposizioni e per uno dei tanti guai internazionali, ma per la convivenza politica sempre più difficile con Matteo. Non passa giorno che ilnon faccia il controcanto alla linea ufficiale del governo: sui dazi, sull’Ucraina, su Starlink, e chi più ne ha più ne metta. Nelle scorse settimane il vicepremier ha portato l’Italia sull’orlocrisi diplomatica con la Francia coi suoi continui attacchi ad Emmanuel Macron. Ma è sul rapporto con l’America di Donald Trump che– visto da Palazzo Chigi – ha davvero passato il segno. La telefonata col vicepresidente Usa J.D. Vance svolta venerdì, e comunicata subito dopo con tutti i crismi, è parsa un vero affronto alla premier, impegnata in queste settimane a preparare la sua visita ufficiale alla Casa Bianca da Donald Trump, oltre che a tentare di tenere un delicatissimo equilibrio tra le due sponde dell’Atlantico.