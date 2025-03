Oasport.it - Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli colleziona podi al Grand Prix di Marbella

Leggi su Oasport.it

ha gareggiato per la prima volta in campo internazionale nel corso di questa stagione, cimentandosi neldi(Spagna). Il bronzo nel concorso generale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024 ha concluso al secondo posto nell’all-around con il punteggio complessivo di 115.000, alle spalle dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (116.100) e davanti all’uzbeka Takhmina Ikromova (111.650).La fuoriclasse marchigiana si è distinta soprattutto al cerchio (29.750), alla palla (29.050) e alle clavette (29.100), ma al nastro ha commesso un errore (27.100) e si è così dovuta accontentare della piazza d’onore in un appuntamento sempre die prestigio e che per l’azzurra arrivava dopo un paio di apparizioni in Serie A con i colori dellaFabriano.