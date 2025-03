Ginnastica artistica World Cup Antalya | quarta medaglia per Pease è oro alla trave

Leggi su Sportface.it

Si è conclusa la tappa didellaCup di, con i risultati che hanno certificato il grande spettacolo del weekend che si è svolto in Turchia e che è Sportface TV ha trasmesso in diretta esclusiva con la telecronaca di Marcello Brancaccio e il commento di Angela Andreoli,d’argento olimpica a Parigi 2024. Tra le grandi protagoniste del fine settimana c’è sicuramente la statunitense Claire, che a 16 anni ha conquistato il podio in tutti i quattro eventi a cui ha partecipato. Quest’oggi, in particolare, spicca lo splendido oro vintocon un’ottima prova che le è valso il punteggio di 13.266. Partita come riserva, ha battuto la giapponese Mana Okamura, seconda con 13.133, mentre in terza posizione, nonostante una sbavatura, ecco la cinese Zhuofan Tian con 12.