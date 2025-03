Biccy.it - Gieffini gettano il sale, una parla di malocchio: polemica al GF

In 25 anni di Grande Fratello sono stati diversi iche hannoto die usato il, non per condire alimenti, ma in maniera alternativa. Nel lontano 2016 Valeria Marini e Pamela Prati si accertarono di aver posizionato dele dell’acqua santa per neutralizzare possibili energie negative nella loro camera, ma c’è chi ha buttato ila terra e chi come Elenoire Ferruzzi ha sputato dopo il passaggio di un’antagonista.Dueal centro di unaper il.Giovedì notte dopo ore di tensioni con un’altra concorrente, Shaila Gatta si è sfogata con Lorenzo Spolverato e all’improvviso si è accorta che la sua collana con un portafortuna come ciondolo si era rotta: “Oddio mi si è rotta la collana, questa allora mi ha protetto dal. Dio mio che paura“.