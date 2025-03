Notizieaudaci.it - Gianmarco Steri rinuncia alla scelta? Tensioni e lacrime a Uomini e Donne

Arrivo l’ultimatum nel corso della registrazione di domenica 23 marzo 2025 di, dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Grazie alle anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni , emergono dettagli sorprendenti sul percorso del tronista, che sembra sempre più vicino a una decisione clamorosa: non scegliere nessuna delle sue corteggiatrici.L’ultimatum die il ritorno di Cristina FerraraDopo l’ultima registrazione, durante la quale Cristina Ferrara lo aveva abbandonato aveva abbandonato lo studio,ha tentato un riavvicinamento organizzando un’esterna con lei. Tuttavia, la ragazza ha deciso di non presentarsi. Nella puntata di oggi, però, Cristina è tornata in studio, spiegando che il suo gesto era dettato dpaura di sentirsi presa in giro o di essere considerata una seconda