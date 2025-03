Iltempo.it - Gianicolense, crolla una palazzina dopo un'esplosione. Gualtieri sul posto

Una potenteha distrutto un edificio di due piani situato al civico 35 di via Vitellia, all'angolo con via Pio Foà, nel quartieredi Roma. Un crollo verificatosi intorno alle 8:30 del mattino causato presumibilmente da una fuga di gas. Tra le macerie i soccorritori hanno trovato un uomo, un cittadino scozzese tra i 40 e i 50 anni, ancora in vita. L'uomo, sebbene cosciente, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio per le cure necessarie. Per motivi di sicurezza, le autorità hanno ordinato l'evacuazione delle palazzine adiacenti all'edificio esploso. Temporaneamente disattivata, invece, la rete elettrica della zona per evitare ulteriori pericoli. I residenti hanno descritto il rumore dell'come assordante, paragonandolo a una detonazione.