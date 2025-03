Gestire i risparmi con l’AI | la start-up italiana che punta a semplificare la finanza personale

Leggi su Open.online

E se fosse l’intelligenza artificiale a rendere la consulenza finanziaria finalmente accessibile e comprensibile da tutti? È questa la scommessa su cuiKlear Finance, unaup tuttanata all’inizio del 2025 con l’obiettivo di «democratizzare» la gestione deipersonali. A fondarla sono tre giovani imprenditori – Federico Quarato, Marco Alo e Massimo dell’Erba – a cui si è aggiunto Paolo Federici, ex responsabile Global wealth management di Ubs. «Il progetto nasce da una certa insofferenza per i servizi che offrono le banche e i consulenti finanziari. Spesso non parlano lo stesso linguaggio dei clienti, soprattutto quelli più giovani, che finiscono per affidarsi a soggetti improvvisati o a non fare nulla», ci spiega Quarato, milanese, 36 anni, uno dei tre fondatori di Klear Finance.